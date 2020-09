FIFA 21: annunciata la Global Series da Electronic Arts

Quest’oggi, Electronic Arts ha voluto deliziare i propri fan con l’annuncio della nuova edizione della competizione internazionale EA SPORTS FIFA 21 Global Series sulla Strada della FIFA eWorld Cup. Sicuramente, ora i fan sparsi per tutto il mondo avranno nuovi motivi per seguire i tornei di calcio d’inizio stagione e vedere così le proprie celebrità gareggiare uno contro l’altro grazie al Twitch Rivals Preseason Invitational che si terrà dal 3 ottobre e al 5 ottobre.

I futuri utenti di FIFA 21 avranno la possibilità di competere in una aggiornata struttura di tornei e, per di più, con ancora più fan della scorsa edizione. Difatti, sono stati aggiunti altri paesi e, tra questi, l’India, la seconda nazione più popolosa al mondo. Gli eventi avranno inizio nel mese di ottobre con importanti personaggi e influencer, calciatori e professionisti di FIFA.



è il caso di castro_1021 , bateson87 e ibai durante il Twitch Rivals Preseason Invitational;

, e durante il La YouTube Gaming Creators Cup si svolgerà l’8 ottobre con la partecipazione di StandartSkill, Daithi de NOGLA e Sesegel e altri ancora ;

con la partecipazione di ; la FIFA 21 Challenge si svolgerà il 29 ottobre con squadre composte da calciatori e professionisti di FIFA che si sfideranno per mostrare tutto il loro talento;

l’ eLaLiga All-Star sarà invece annunciato il 6 ottobre e ai fan basterà collegarsi qui

La nostra FIFA 20 Stay and Play Cup, già molto ricca di talenti, ha ricevuto una risposta globale e di diffusione maggiore rispetto a quanto ci saremmo potuti aspettare. Trasmesso in oltre 100 paesi, l’evento è stato importante per rilanciare il team, in quanto abbiamo iniziato a rincarare la dose di innovazione ed entusiasmo nel nostro ecosistema competitivo” ha dichiarato Brent Koning, EA SPORTS FIFA Commissioner. “Quest’anno stiamo portando più intrattenimento attraverso formati competitivi unici, attingendo ai più grandi campionati, marchi e nomi del calcio mondiale. Non vediamo l’ora di offrire la stagione di FIFA più coinvolgente, accessibile e ricca di talenti di sempre.



A partire da novembre, sei circuiti aperti ai partecipanti verificati FUT in Europa, Nord America e Sud America, Asia occidentale, Asia orientale e regioni scelte in Oceania daranno maggiori opportunità ai concorrenti, competendo in oltre 30 tornei per diventare il campione della FIFA eWorld Cup.

GamesVillage vi ricorda che FIFA 21 verrà pubblicato in tutto il mondo tra pochi giorni, il 9 ottobre per PlayStation 4, Xbox One e PC. A partire dal 1 ottobre, i membri EA PLAY potranno provare anticipatamente il gioco.