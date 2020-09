Mortal Kombat 11 Aftermath: disponibile nuovo skin pack

WB Games e NetherRealm Studios annunciano insieme un nuovo skin pack a tema Halloween per Mortal Kombat 11 Aftermath. Tutti i possessori del titolo, avranno accesso allo skin pack Halloween il quale include Bestia Interiore per Johnny Cage, Re delle Nevi per Sub-Zero e Medicina Velenosa per D’Vorah.

Ovviamente, lo skin pack in questione si va ad aggiungere ai già presenti skin pack precedentemente aggiunti, ovvero Calore estivo e Klassic Femme Fatale. Il titolo è già disponibile e include, per la prima volta nella serie, un’espansione della storia e tutto quello scritto poco sopra, il tutto al prezzo di €39,99. È inoltre disponibile il pacchetto che contiene l’edizione più il Kombat Pack al prezzo di €49,99.

I nuovi giocatori possono unirsi ai combattimenti con con l’edizione Kollection che contiene tutti i personaggi, i contenuti della storia, le modalità di gioco in un unico pacchetto. Il pacchetto di cui parliamo qui include Mortal Kombat 11 insieme a tutti i contenuti di Mortal Kombat 11 Aftermath e del Kombat Pack con sei personaggi, Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, il Joker, Terminator T-800 e Spawn. Mortal Kombat 11 Aftermath Kollection è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One mentre, se voleste saperne di più, potete dare un’occhiata al sito ufficiale o ai canali social di Twitter e Facebook.