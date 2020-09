Dal tavolo a internet: alcuni giochi classici che si sono trasferiti online

Oggi i giochi classici si possono trovare anche sul web, e ci sono tantissimi esempi utili che lo provano. Si parte ovviamente dai tradizionali giochi da tavolo, che hanno animato l’infanzia e la giovinezza di molti italiani, e che ora conquistano anche le nuove generazioni grazie a internet e agli smartphone. E non si potrebbero non citare i giochi un po’ più particolari, come quelli di ruolo e ovviamente quelli di carte. Poi ci sono altri esempi che coniugano entrambi gli aspetti, e qui si fa riferimento a passatempi come Magic The Gathering, che attualmente può essere trovato anche online. Ecco perché oggi scopriremo alcuni di questi giochi, prendendo in esame alcuni tra i più diffusi.

Risiko

Uno dei passatempi più spassosi di tutti è senza ombra di dubbio Risiko. Si parla di un gioco che ha fatto la storia, e che ha animato i pomeriggi di tantissimi italiani. Ebbene, grazie al web tutti noi possiamo rivivere quelle ore di sano divertimento e di competizione, giocando a Risiko o ad alcuni giochi simili anche sul web. Si tratta quindi di una opzione da non farsi scappare.

Monopoly

Siccome si stanno citando alcuni dei grandi classici, nel settore dei giochi da tavolo, non è possibile non citare Monopoly, uno dei più diffusi in assoluto. Che non a caso è arrivato a toccare i settori più disparati, come quello del gambling, visto che oggi è possibile giocare a Monopoly Live su Leovegas, per fare un esempio. Anche se in molti lo ignorano, Monopoly è un gioco globale, che va ben oltre il divertimento e che sconfina addirittura nel mondo del collezionismo.

Cluedo

Chi sarà stato ad assassinare Hugh Black? Miss Scarlet o la dottoressa Orchid, il Professor Plum o il Colonnello Mustard? La risposta, ancora una volta, corre fra le maglie della rete. Sì, perché anche Cluedo entra di diritto nella lista dei passatempi da tavolo trasferitisi online, per la gioia di tutti gli amanti delle serate tinte di giallo.

Magic The Gathering

Un’altra delle opzioni più entusiasmanti è stata nominata poco sopra, ovvero Magic The Gathering Arena, il gioco di carte a sfondo fantasy per eccellenza. Sul sito della Wizard è infatti possibile scaricare non solo la versione per PC, ma anche il client necessario per giocare in multiplayer. Si tratta di un gioco davvero divertente, con tantissime opzioni a disposizione: qui si collezionano carte, si sfidano gli utenti e molto altro ancora.

Roll20

È bene chiudere parlando di un altro gioco da tavolo epico, ovvero Dungeons & Dragons. In tal caso non si fa riferimento all’RPG (dunque al videogioco), ma alla possibilità di creare e di gestire le campagne online. Ci sono delle piattaforme digitali come Roll20 che mettono a disposizione tutti gli strumenti utili per farlo. Certo, serve un po’ di pratica per prendere confidenza con tutte le funzioni di questo strumento, ma alla fine si potranno giocare partite molto complete e realistiche.