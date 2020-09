Marvel’s Spider-Man Miles Morales: sarà possibile trasferire i salvataggi da PS4 a PS5

Molte sono le inconsistenze quando si arriva a parlare di titoli in uscita sia sulla vecchia generazione di console Sony, che su quella nuova. Nella maggioranza dei casi, al momento almeno, le opere cross-gen non avranno il supporto al cross-save per un motivo o per l’altro. Tra questi, vi sono ad esempio la “remaster” di Marvel’Spider-Man su PS5 o Yakuza Like a Dragon ma, d’altro canto, ora esiste un’eccezione. Parliamo di Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

Recentemente, tramite i propri canali social, James Stevenson della Insomniac Games ha confermato che la loro ultima fatica sulle avventure nell’universo dell‘Uomo Ragno supporterà il cross-save tra PlayStation 4 e PlayStation 5. Ciò vorrà dire, senza mezzi termini, che se doveste passare dalla precedente console alla nuova, i vostri salvataggi verranno automaticamente trasferiti. Non è ancora chiaro se si dovrà necessariamente essere abbonati al PlayStation Plus o meno (il quale è solitamente usato per i salvataggi in cloud).

Sicuramente, tale notizia farà piacere a molte persone, però rimane sempre il punto interrogativo sul fatto che, tale feature, arrivi solo su alcuni titoli. Ancor più bizzarro risulta essere il comportamento di publisher e studi vari, i quali non danno risposte chiare sull’argomento. Potrebbe essere, magari, riguardo la lista trofei diversa da una parte e dall’altra? Non ci è dato saperlo (e non sappiamo se ci verrà mai data la possibilità) al momento, perlomeno potremo vedere Marvel’s Spider-Man Miles Morales il 10 novembre sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5 (da noi, quest’ultima in arrivo il 19 novembre).