Assassin’s Creed Valhalla: pubblicato trailer della storia

Dopo la recente notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno sull’anticipo della data d’uscita alla settimana prima, come potete leggere qui, Ubisoft continua a dare ai propri utenti informazioni sulla sua ultima fatica rivolta agli Assassini, Assassin’s Creed Valhalla.

L’ultima ondata di dettagli arriva dal trailer appena rilasciato sulla storia del titolo. In calce alla notizia trovate il video in questione in italiano. Il trailer mostra le fasi iniziali della partenza del protagonista all’arrivo in Inghilterra, nuova terra da razziare. Ma oltre a ciò, un’altra minaccia arriva per Eivor, l’Inghilterra e tutti coloro che sono coinvolti.

Vi ricordiamo che Assassin’s Creed Valhalla uscirà il 10 novembre per Xbox Series X, S, Xbox One e PlayStation 4 e sarà poi disponibile per PlayStation 5 all’uscita della console. Intanto, qui sotto troverete una panoramica del gioco direttamente dal sito ufficiale.