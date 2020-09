Demon’s Souls: annunciata la Digital Deluxe Edition

Proprio in queste ore, Sony e SIE Japan Studio, assieme a Bluepoint Games hanno annunciato la Digital Deluxe Edition di Demon’s Souls con tanto di bonus preordine per PlayStation 5. Qui sotto trovate tutti i dettagli.

Come bonus per il pre-ordine, si riceverà inoltre la Falce del Mietitore .

Qui sotto trovate infine un commento del gioco direttamente dal blog ufficiale PlayStation, mentre GamesVillage vi ricorda che Demon’s Souls sarà disponibile al lancio di PlayStation 5 dal 12 novembre (19 dello stesso mese in Italia).

Per quasi tre anni abbiamo lavorato con dedizione a quella pietra miliare che è Demon’s Souls. In collaborazione con i maestri della rimasterizzazione, i Bluepoint Games, abbiamo creato con passione questa esaltante esperienza per darle nuova vita su PlayStation 5.

In Demon’s Souls vi riportiamo tra le nebbie che opprimono Boletaria, come non l’avete mai vista prima. Qui la morte non segna la fine, e ancora una volta le sfide sembrano insormontabili. Ma l’oscurità di questo mondo vi attirerà comunque, con i suoi paesaggi straordinari e i suoi angoscianti suoni. Grazie al potere della vibrazione tattile percepirete ogni colpo visceralmente, e ciò renderà ogni vittoria ancora più dolce.

Per noi era fondamentale riuscire a ricreare Demon’s Souls in modo tale che i fan di vecchia data potessero ritornare alla Boletaria che hanno amato. È la Boletaria che ha continuato a crescere e maturare nella loro immaginazione per oltre un decennio: un luogo in cui ogni stanza, ogni angolo e ogni corridoio hanno una storia da raccontare. I personaggi, gli incontri e le battaglie originali sono riportati in vita con la maggiore fedeltà possibile, rendendo la storia ancora più ricca e cupa.

Anche quando abbiamo ritoccato il materiale originale (grafica, suoni, musica e atmosfere) per ampliarli e rielaborarli, il nostro obiettivo è sempre stato il rispetto della visione originaria, la fedeltà alla sua storia, al suo gameplay e al suo level design. Tenendo a mente questo, ci siamo impegnati affinché il gioco conservasse la sua freschezza e risultasse attraente ai nuovi utenti abituati alle esperienze e ai comandi moderni.

Ma soprattutto, i nostri sforzi sono volti a garantire che le terre di Boletaria siano mondi vivi e vitali, dimora di ogni genere di orrore e colmi di tensione e di sfide. Ci auguriamo dunque che Demon’s Souls risulti tanto nuovo quanto familiare, e che possa accogliere sia i veterani che i nuovi arrivati.