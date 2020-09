Trials of Mana: il nuovo aggiornamento apporta delle funzioni inedite

Trials of Mana 1.0.1 è il nuovo aggiornamento che verrà rilasciato da Square Enix il 14 ottobre. La nuova versione aggiunge le impostazioni di difficoltà “No Future” e “Very Hard” oltre a varie altre funzionalità.

Di seguito le nuove funzioni di Trials of Mana 1.0.1:

Aggiunta la nuova impostazione di difficoltà “No Future”.

Una modalità in cui i nemici sono più forti soprattutto dei boss: può essere selezionata solo nell’opzione “Nuovo Gioco+” e riporta il giocatore al Livello 1. In questa modalità le abilità non possono essere equipaggiate ed è possibile utilizzare fino a tre oggetti in battaglia. Le battaglie contro i boss hanno un limite di tempo, mentre la visualizzazione del raggio di attacco nemico è stata ridotta nelle battaglie contro i boss. I semi dell’arcobaleno possono produrre attrezzature ad alte prestazioni con lo stesso nome.Sono state aggiunte anche due nuove abilità a catena:

“Guidance of the Sacred Sword” – I membri del gruppo non sotto il tuo controllo che diventano incapaci di combattere anche se hanno a disposizione 1 PV rimanente.

– I membri del gruppo non sotto il tuo controllo che diventano incapaci di combattere anche se hanno a disposizione 1 PV rimanente. “Guidance of the Sacred Sword II” – Quando vinci una battaglia, i PV di tutti i membri del gruppo recupereranno il 100%.

– Quando vinci una battaglia, i PV di tutti i membri del gruppo recupereranno il 100%. Altre nuove funzionalità aggiunte

Aggiunta la difficoltà “Very Hard”. Può essere selezionata solo nell’opzione “Nuovo Gioco+”. In questa modalità puoi saltare i filmati del cambio di classe e i titoli di coda: i costumi della classe precedente, si possono trasferire dopo aver ripristinato la classe con l’opzione “Nuova partita +”. (Questo vale solo per i costumi che sono stati cambiati di classe dopo questo aggiornamento. I costioumi possono essere cambiati dopo il primo cambio di classe). Quando selezioni “Nuovo Gioco+” , puoi scegliere di tornare al Livello 1. Sono state aggiunte nuove statue della dea alla mappa.

Altre correzioni di bug

Potete trovare il sito ufficiale del titolo qui.

Trials of Mana è ora disponibile per PlayStation 4, Switch e PC tramite Steam.