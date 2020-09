99Vidas Definitive Edition: esce su PS4, Xbox One e PC

QUByte Interactive rilascerà 99Vidas: Definitive Edition per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam. Non è stata annunciata una data di uscita. Gli utenti che possiedono già il 99Vidas originale su PlayStation 4, Xbox One o PC riceveranno l’aggiornamento Definitive Edition gratuitamente. 99Vidas: Definitive Edition è stato lanciato per la prima volta per Switch tramite il Nintendo eShop a novembre 2018. Aggiunge contenuti esclusivi, inclusi nuovi nemici, livelli e modalità di gioco.

Ecco una descrizione del gioco:

99Vidas è un brawler ambientato in un mondo contemporaneo, che rende omaggio sia al classico che al nuovo nell’industria del gioco. Portato a te in una gloria pixelata a 16 bit, pieno zeppo di riferimenti non solo ai giochi ma anche alla cultura pop degli anni ’80 e ’90. 99Vidas sfrutta appieno le meccaniche di gioco dell’era moderna, rendendolo il migliore di entrambi i mondi. Il gioco presenta 11 personaggi giocabili e molteplici modalità di gioco cooperative e competitive, per un massimo di quattro giocatori, che possono essere giocate localmente o online.

Ognuno di questi personaggi ha attributi unici, come velocità e forza, così come un allineamento elementale (Fuoco, Acqua, Vento, Fulmine, ecc.), che modificano i loro attacchi regolari, combo e mosse speciali. Diversamente dai giochi più tradizionali del genere, i personaggi guadagnano punti esperienza sconfiggendo i nemici e raccogliendo oggetti speciali che possono poi essere usati dal giocatore per potenziare le proprie abilità e combo, o addirittura sbloccarne di nuove.

Di seguito le funzionalità esclusive per Nintendo Switch:

Nuova modalità Arcade – Raddoppia le dimensioni della campagna normale senza dialoghi per interrompere il flusso: niente chiacchiere, tutta azione!

– Raddoppia le dimensioni della campagna normale senza dialoghi per interrompere il flusso: niente chiacchiere, tutta azione! Nuova modalità Remix : ogni nuova riproduzione è un’esperienza diversa! Questa nuova modalità mescola le cose mescolando livelli e nemici ogni volta che inizi una nuova partita.

: ogni nuova riproduzione è un’esperienza diversa! Questa nuova modalità mescola le cose mescolando livelli e nemici ogni volta che inizi una nuova partita. Nuovi nemici .

. Nuove fasi.

Trovate la pagina ufficiale qui.