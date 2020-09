9th Dawn III Shadow of Erthil verrà lanciato il 6 ottobre

Il nuovo gioco di ruolo in 2D Open World 9th Dawn III Shadow of Erthil sarà rilasciato da Valorware per PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC tramite Steam, iOS e Android. Il titolo uscirà il il 6 ottobre e avrà un costo di $ 15,99 su console, $ 9,99 su PC per la prima settimana (poi $ 15,99) e $ 9,99 su iOS e Android.

9th Dawn III: Shadow of Erthil è un gioco di ruolo open world in 2D pieno di avventure, che ti consente di esplorare dungeon pieni dimostri unici, tesori, bottini materiali rari. Ci sono anche 1.400 oggetti collezionare, tra cui 300 armi, e 550 tipi di armature e accessori!

Di seguito le caratteristiche del gioco:

Sistema di Creature : Cattura / doma più di 270 creature diverse e forma un gruppo fino a 10. Aumentale di livello e “ trasformale” ottenendo una potenza di combattimento maggiore.

: e forma un gruppo fino a 10. Aumentale di livello e “ ottenendo una potenza di combattimento maggiore. Sistema compagno migliorato : s blocca un compagno: passa da un personaggio all’altro e crea entusiasmanti tattiche di combattimento e un piano di riserva se uno dei personaggi muore!

: s passa da un personaggio all’altro e crea entusiasmanti tattiche di combattimento e un piano di riserva se uno dei personaggi muore! Modalità a due giocatori Co-op locale (solo per PC e console): Goditi l’intera campagna principale con l’aiuto di un secondo giocatore in qualsiasi momento utilizzando un sistema di abbandono / ritiro. Il giocatore 2 è anche un personaggio completo con inventario / equipaggiamento / abilità / gruppo di creature e può anche passare al compagno. Usando tutti e tre i personaggi si forma una squadra molto forte che può utilizzare fino a 30 creature.

Goditi l’intera campagna principale con l’aiuto di un secondo giocatore in qualsiasi momento utilizzando un sistema di abbandono / ritiro. Il giocatore 2 è anche un personaggio completo con inventario / equipaggiamento / abilità / gruppo di creature e può anche passare al compagno. Usando tutti e tre i personaggi si forma una squadra molto forte che può utilizzare fino a 30 creature. Animazione superiore : pixel art altamente animati basati su scheletri per un migliore impatto visivo e un mondo che sembra più “vivo”.

: pixel art altamente animati basati su scheletri per un migliore impatto visivo e un mondo che sembra più “vivo”. Sistema di creazione migliorato : padroneggia nove abilità commerciali tra cui cucina, forgiatura di armi, creazione di incantesimi.

: padroneggia tra cui cucina, forgiatura di armi, creazione di incantesimi. Crea gemme di potere incantato – Migliora il tuo equipaggiamento utilizzando dei potenziamenti.

Trovate il sito ufficiale qui.