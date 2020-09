Samsung annuncia il condizionatore Wind-Free

Samsung Wind-Free è l’alleato perfetto per creare il giusto clima in casa. Una temperatura ottimale senza getti d’aria diretti che aumenta la qualità dell’aria all’interno delle mura domestiche, creando l’ambiente perfetto per rilassarsi, lavorare o giocare con i bambini in serenità. Nelle ore più calde, infatti, l’esclusiva tecnologia Wind-Free disperde l’aria fresca in modo delicato e uniforme attraverso 21.000 microfori e, al raggiungimento della temperatura desiderata e l’impostazione di un livello di umidità ottimale

Oltre ad evitare getti d’aria diretti, l’unità di climatizzazione Wind-Free permette di respirare aria pulita e avere un ambiente domestico sano, essendo dotato di un avanzato filtro Tri-Care in grado di neutralizzare fino al 99% di virus e batteri più comuni, e il 98% di allergeni. Inoltre, la densità del filtro riduce la presenza di polveri sottili e, grazie alla funzione Auto Clean, evita l’accumulo di batteri e odori. Il tutto con la massima silenziosità, che consente di godersi un pranzo in famiglia, la propria serie TV preferita o una cioccolata calda con il sottofondo di una leggera pioggia autunnale.

Per ulteriori informazioni riguardanti il prodotto targato Samsung, vi consigliamo di dare un’occhiata alla sua pagina ufficiale.