No Time to Die: nasce il podcast ufficiale di James Bond

Dato che stiamo vivendo tutti in modo diverso a causa della pandemia di Covid-19, l’uscita di No Time to Die prevista per il 12 dicembre sarà sicuramente diversa dall’uscita di qualsiasi altro film di James Bond del passato. Ma una versione unica sarà accompagnata da una campagna di marketing unica.Viene lanciato oggi No Time to Die: The Official James Bond Podcast, che è un podcast di sei episodi con interviste esclusive al cast e ai registi con un inedito dietro le quinte del franchise di Bond e dell’ultimo film.

Il critico cinematografico James King è l’intervistatore e gli ospiti includono Daniel Craig, Rami Maek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Naomie Harris, Ana de Armas, Rory Kinnear, Billy Magnussen, il regista Cary Joji Fukunaga, i produttori Michael G. Wilson e Barbara Broccoli e persino i cantautori Billie Eilish e Finneas O’Connell. Nel podcast è incluso anche altro dietro le quinte, che ospiterà anche la prima mondiale della colonna sonora del film di Hans Zimmer.

Gli episodi del podcast ufficiale di James Bond sono i seguenti:

Episodio uno: Bond in Context

Episodio due: Bond Around the World

Episodio tre: Un nome per cui morire: alleati e nemici di Bond

Episodio quattro: The Craft of Bond

Episodio cinque: vestiti, tecnologia e automobili

Episodio 6: Essere 007

Nel trailer del podcast sentiamo che non solo si discute di No Time to Die, ma anche dei film passati del franchise mentre Craig ricorda come è stato scelto e Wright ricorda come il suo personaggio gli è stato presentato per la prima volta. Il primo episodio del podcast uscirà oggi, 30 settembre, e No Time to Die uscirà al cinema in tutto il mondo a novembre tramite la Universal Pictures International e negli Stati Uniti attraverso la MGM tramite il loro banner United Artists Releasing.