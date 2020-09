Worlds 2020: Unicorns of Love si qualificano al Group Stage

L’organizzazione Esports europea di League of Legends, Unicorns of Love, è riuscita ad aggiudicarsi un posto al Group Stage della Worlds 2020 dedicata al famoso MOBA di Riot Games. Erano anni che la squadra non riusciva a conseguire questo obiettivo.

I ragazzi sono riusciti a sconfiggere i Papara SuperMassive, che già hanno dimostrato le loro abilità nella TCL, in un intenso match alla meglio delle tre. Il mid laner Lev “Nomanz” Yakshin è colui che è riuscito a distinguersi, dimostrando di cosa è davvero capace.

L’annuncio della vittoria è arrivato direttamente dall’account Twitter di LoL Esports.

Insomma, questa Worlds 2020 ancora deve entrare nel vivo dell’azione e già ci sta regalando sorprese.