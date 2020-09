Yakuza Like a Dragon: su Xbox Series X girerà in 4K e 60 fotogrammi al secondo

Dopo avervi rivelato alcune notizie legate alla versione PC di Yakuza Like a Dragon, quest’oggi, gli sviluppatori della produzione hanno svelato qualche dettaglio in più anche per l’edizione riservata ad Xbox Series X, dove il titolo arriverà su PC, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 e Xbox One nella giornata del 10 novembre. Secondo quanto scovato dal Microsoft Store, apprendiamo che l’opera videoludica nipponica girerà in 4K e 60 fotogrammi al secondo.

Sicuramente una ottima notizia per il titolo, dove farà vedere i muscoli al livello tecnico anche su Xbox Series X, che si prospetta una macchina veramente fenomenale dal punto di vista hardware. Inoltre, sono stati anche confermati i 120 fotogrammi al secondo per l’opera, ma, come averete intuito, bisognerà rinunciare alla risoluzione del 4K ed optare a quelle più inferiore come il Quad HD o Full HD.