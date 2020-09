NBA 2K: Bucks Gaming inizia una partnership con QLASH

Bucks Gaming, l’affiliato di Milwaukee Bucks per quanto concerne il titolo NBA 2K, ha annunciato una collaborazione con la celebre organizzazione Esports QLASH. Quest’ultima, comprende l’organizzazione di un torneo di rilevanza europea che verrà giocato sulla fruizione sportiva.

Precisamente, il nome della competizione è QLASH & Bucks Gaming Pro-Am EU Showdown ed inizierà in data 6 novembre. I partecipanti allo show sono ben 16, tra cui figura anche la sezione di NBA 2K di QLASH Italia. La suddetta associazione ha già dimostrato di saper gestire un’ecosistema molto ampio, visto che opera in diversi franchise da alcuni anni. Inoltre, la stessa compagnia ha ammesso id vedere questa situazione come un ottimo modo per contribuire alla crescita della specifica area della società.

"Collaborating with a true leader in the space like @BucksGG guarantees that we will hit the ground running, create enormous hype, and appeal to the widest audience possible" 🤝

