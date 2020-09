Borat 2 arriverà in esclusiva su Amazon Prime Video

Come vi abbiamo riportato diverse settimane fa, Borat 2 non solo esiste ma a quanto pare è stato appena acquisito da Amazon, che lo rilascerà su Prime Video il 23 ottobre, giusto in tempo per le elezioni americane del 3 novembre.

Il sequel politicamente intrigante di Sacha Baron Cohen, è stato girato in segreto durante la pandemia, una volta che i sindacati hanno permesso alla minima troupe del film di tornare al lavoro. È stato girato in tutto il mondo, comprese varie parti dell’America, e secondo Deadline, Cohen ha dovuto indossare un giubbotto antiproiettile in due occasioni separate perché stava entrando in situazioni pericolose in cui mirava a seminare zizzania. Ad esempio, a giugno, Cohen ha partecipato a una manifestazione conservatrice nello stato di Washington, dove ha incoraggiato gli altri a cantare insieme alcuni testi insensibilmente razzisti.

CAA Media Finance ha concluso l’accordo di distribuzione ed è stato riferito che tutti i principali servizi di streaming erano interessati al sequel, visto che il primo film ha incassato 262 milioni di dollari in tutto il mondo. Secondo The Hollywood Reporter, la Universal ha fornito assistenza a Borat 2 vista la sua relazione con Cohen, ma il film apparteneva a lui fino a quando non è stato acquisito da Amazon.

Borat non è stato solo un successo al botteghino tra i ragazzi delle confraternite, ma la sceneggiatura del film è stata nominata per un Oscar e Cohen ha vinto un Golden Globe per aver interpretato il burlone del Kazakistan. Il titolo completo del primo film era Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan, e si dice che il sequel si intitolasse Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan secondo a un archivio WGA.