Diablo IV: svelati alcuni dettagli sull’albero delle abilità

Diablo IV è sicuramente uno dei titoli più attesi dai parte dei giocatori più sfegatati della storica serie, di cui ancora non abbiamo una data ufficiale della pubblicazione legata al prodotto. Proprio per stuzzicare l’appetito ai fan, Blizzard Entertainment ha svelato alcune principali novità che presenterà l’albero delle abilità e come funzionerà il gameplay legato al character della Strega.

La parte superiore rappresenta dell skill tree rappresenta le abilità che possono essere sbloccate con i punti abilità, con i nodi circolari che rappresentano i miglioramenti alle abilità attive. Le radici sono per le abilità passive e richiedono punti passivi per essere sbloccati. I punti passivi si ottengono esplorando i diversi rami. Vale la pena notare che solo il 30-40 per cento dei nodi totali può essere riempito entro la fine del gioco. Questo dovrebbe portare a costruzioni e modi di giocare più definiti.

Poi c’è la Strega, che segue un sistema di Incanto in Diablo IV. Fa parte dell’approccio di personalizzazione specifico della squadra per classe. Le sue abilità possono essenzialmente essere inserite in uno slot Active Skill o in uno slot Enchantment. Quest’ultimo significa che non può essere controllato, ma l’abilità garantirà un potere secondario. Per esempio, inserendo Meteor nello slot Incantesimo, un Meteor colpirà periodicamente i nemici mentre si lanciano altri incantesimi.