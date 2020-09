Godfall: il titolo si mostra nel nuovo Cinematic Trailer

Ed eccoci nuovamente a parlare di Godfall, prodotto targato Counterplay Games e pubblciato da Gearbox Publishing, che arriverà sugli scaffali dei negozi su PC dal 12 novembre, invece, per quanto riguarda la versione PlayStation 5, sarà disponibile sul mercato dal 19 novembre, data in cui sarà disponibile in Europa anche PlayStation 5. Nelle ultime ore, è stato pubblicato un nuovo Cinematic Trailer, dove possiamo osservare alcune premesse narrative della produzione, oltre ad ammirare le armature in CG.

Nella clip video, faremo la conoscenza di Macros, fratello del protagonista, in cui vediamo quest’ultimo sferrare tutta la sua ferocia contro il character principale, senza nessun motivo apparente. Insomma, per vedere come andrà a finire, ci toccherà aspettare novembre.