Super Smash Bros. Ultimate: domani l’annuncio del nuovo personaggio

La scorsa settimana vi avevamo fatto sapere che a breve sarebbe arrivato l’annuncio di un nuovo personaggio per Super Smash Bros. Ultimate, e così sara. Nintendo ha infatti annunciato sui suoi canali social che domani, primo ottobre, verrà svelato questo nuovo combattente. In fondo alla notizia potete vedere il tweet.

Il tweet fa sapere che il personaggio verrà mostrato alle 7:00 orario del pacifico, ovvero quando qui in Italia saranno le 16:00. La presentazione durerà tre minuti e sarà seguita da un messaggio da parte del director Masahiro Sakurai.

The next #SmashBrosUltimate DLC fighter will be revealed tomorrow at 7am PT! The video presentation will be roughly 3 minutes long, followed by a brief message from Director Masahiro Sakurai. Tune-in here tomorrow: https://t.co/7RL5x0EEVI pic.twitter.com/Fqmw03axMv

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 30, 2020