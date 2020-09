Edens Zero: il titolo per console e completo al 40-50%

A metà settembre Konami aveva annunciato un titolo in sviluppo per console tratto da Edens Zero, manga di Hiro Mashima. Durante il Tokyo Game Show si era saputo che il “game project” includeva anche un gioco per dispositivi mobile.

Stando alle pagine di Weekly Famitsu, il producer Shin Murato ha condiviso alcuni particolari del gioco per console:

Puoi vestire e personalizzare i personaggi con un gran numero di equipaggiamenti e costumi.

Puoi volare nei vasti campi visti nel manga, oltre a correre lungo le pareti e i soffitti della maggior parte dei luoghi.

Il movimento tridimensionale si collega direttamente alla battaglia.

Anche personaggi giocabili diversi da Shiki potranno usare azioni tridimensionali.

Lo sviluppo è completo dal 40 al 50 percento.

Al momento non sono state annunciate né le piattaforme in cui uscirà Edens Zero, né la data di rilascio.