Descenders: in arrivo la versione per Switch a novembre

Il titolo indie dalle discese ad altissima velocità e assurdi stunt, Descenders, sarà ben presto disponibile per tutte le console current-gen con la vicina uscita sulla console nipponica Nintendo Switch il giorno sei novembre.

L’annuncio è arrivato dall’account ufficiale Twitter della No More Robots, il publisher del titolo. Arriverà sia in versione fisica che digitale grazie alla collaborazione di SoldOut Games, un altro publisher inglese.

Qui sotto trovate la descrizione di Descenders direttamente dal Microsoft Store (data la disponibilità del titolo su Xbox Game Pass) e, in calce alla notizia, vi sarà possibile vedere il tweet del publisher. Infine, vi rimandiamo alla nostra recensione del gioco, qualora vi dovesse venir voglia di gettarvi (si fa per dire) per i pendii scoscesi in frenetiche acrobazie.

• Colonna sonora dedicata: ci siamo messi d’accordo con l’etichetta di “drum & bass” Liquicity per offrirti la migliore colonna sonora possibile per le tue derapate in montagna

Been waiting for Descenders to hit the Switch? The wait is almost over!!

We're launching on Switch physically & digitally on Nov. 6th, thanks to @soldout!

Make sure you get yours on day one by pre-ordering!

— No More Robots (@nomorerobotshq) September 30, 2020