Nippon Marathon 2: iniziata la campagna Kickstarter

Da ieri è iniziata, su Kickstarter, la campagna crowdfuning di Nippon Marathon 2, titolo di gare un po’ folli un sviluppo da parte Onion Soup, e seguito di quel primo capitolo uscito nel 2018. Il primo obiettivo è posto a circa 35 mila euro, e al momento ne sono arrivati quasi novemila. Per l’occasione è stato ovviamente pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Nippon Marathon 2 si definisce come il “Bakage” definitivo (che in giapponese sta per “Gioco Stupido”). I giocatori gareggiano su dei bizzarri percorsi a ostacoli finché non rimane solo un vincitore. Abilità e caos sono uniti in un’unica particolare esperienza. Nel primo episodio si correva in Giappone, in questo si amplia al mondo, con circuiti svelati in Inghilterra, Francia e Stati Uniti.

L’uscita del gioco è prevista al momento su PC e console per il 2022.