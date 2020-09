Shadow Warrior 3: sviluppatori collaborano con Focus Home Interactive

Da qualche mese abbiamo potuto osservare finalmente il terzo capitolo del titolo targato Flying Wild Hog, Shadow Warrior 3. Il titolo vedrà il ritorno di Lo Wang in un FPS che sembra stia venendo su davvero bene. Se ciò non dovesse bastare per la qualità dei titoli dello sviluppatore citato, vi ricrederete a breve.

Flying Wild Hog infatti è al lavoro su altri titoli e, precisamente per uno di questi è attualmente in collaborazione con Focus Home Interactive. Lo sviluppatore lo descrive come il “gioco più ambizioso del team fino ad ora“. Riguardo la partnership stipulata, John Bert, COO della Focus Home Interactive, ha dichiarato quanto segue.

Nella Focus abbiamo il compito di portare sul mercato giochi innovativi ed eccitanti e, con il loro nuovo titolo, la Flying Wild Hog raggiungerà gli obbiettivi che abbiamo con tutti gli altri nostri progetti, sia in termini di qualità che originalità. Siamo entusiasti di poter lavorare con questo team di professionisti, maestri nel creare titoli action spettacolari.



Focus Home Interactive ha una buona reputazione quando si parla di generi di parco titoli pubblicati. Da The Surge 2 della Deck13 fino a GreedFall della Spiders. Ricordiamo inoltre che un altro progetto interno alla Focus Home Interactive è Hood Outlaws and Legends (qui la nostra anteprima).

Tornando a Shadow Warrior 3, l’ultima fatica (conosciuta) della Flying Wild Hog è finanziata da Devolver Digital e la pubblicazione è al momento attesa per il 2021 per PC tramite Steam. GamesVillage vi invita a tornare da noi per saperne di più.