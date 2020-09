PlayStation Plus: annunciati i giochi di ottobre 2020

Come ogni mercoledì del mese, ecco che Sony arriva annunciando i suoi titoli gratuiti che saranno disponibili gratuitamente a tutti gli abbonati al PlayStation Plus. Nel mese di ottobre tutti gli utenti iscritti potranno gustarsi due titoli sicuramente molto differenti tra loro.

Partiamo dall’alta velocità di Need For Speed Payback. Nel racing game dell’acclamata serie Need For Speed vi scontrerete, farete acrobazie mozzafiato e altro ancora. Sulle caldissime strade di Fortune Valley, potrete scegliere tra tre personaggi con abilità uniche e potrete sfrecciare in gare personalizzate.

Il secondo titolo si distacca molto dal primo descritto ma è sicuramente un’otttima aggiunta per molti giocatori. Parliamo del titolo RPG dai talentuosi sviluppatori di Life is Strange e Tell Me Why, Vampyr. Conoscerete l’oscurità grazie ad un medico trasformato in vampiro in una Londra appartenente al 1918. Tante sono le abilità a vostra disposizione, così come strumenti e armi varie per combattere o fuggire. Salvate gli abitanti o succhiate loro il sangue, a voi la scelta ma, state bene attenti alle conseguenze.

Entrambi i titoli diverranno disponibili contemporaneamente dal giorno sei ottobre fino a lunedì due novembre. Infine, vi ricordiamo che entro il 5 ottobre sarà ancora possibile aggiungere alla propria libreria i titoli gratuiti di PlayStation Plus dello scorso mese. Diteci cosa ne pensate dei titoli di questo mese!