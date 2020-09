Call of Duty Black Ops Cold War: ecco a voi Zombies

Activision si appresta a lanciare sul mercato il nuovo Call of Duty Black Ops Cold War. Ovviamente, come tutti ben sapranno, la saga non può permettersi di lasciare indietro una delle modalità più acclamate al suo interno. Parliamo ovviamente della modalità Zombies.

Durante il lungo evento dedicato interamente al comparto multiplayer della new entry, verso le fasi finali è stato mostrato un brevissimo teaser, il quale svelava finalmente la tanto attesa modalità cooperativa. Bene, quest’oggi abbiamo avuto la possibilità di dare uno sguardo più approfondito, quindi vediamo subito cosa i giocatori potranno aspettarsi da Zombies.

Il video, reso disponibile esattamente alle 19.00 italiane sul canale ufficiale YouTube di Call of Duty, dura più di otto minuti. Inizia con un gameplay trailer che mostra il setting disponibile nella modalità, tanto carica di azione quanto di zombie. La storia di Zombies si distaccherà quasi completamente dalle precedenti, rinnovandosi con nuovi personaggi, lore e quant’altro.

Non tutto però è stato lasciato al passato. Difatti, nel trailer viene annunciata la mappa che ha “segnato la storia” della modalità sin dai tempi di Call of Duty World at War. Stiamo parlando ovviamente di Nacht der Untoten.

Il gameplay si fonda sulle già conosciute meccaniche. Di nuovo, questa modalità Zombies porta un sistema di progressione unificato, ciò significa che ovunque venga giocata la modalità, tutti i progressi verranno salvati automaticamente. Si sbloccheranno armi, perks e killstreak e si potrà iniziare le parite con loadout personalizzati.

Si avranno a disposizione tre slot tra Letale, Tattico e Supporto che potranno essere usati contemporaneamente in determinate situazioni. Inoltre, la morte non sarà più la fine della partita. Se le cose si mettono male per la squadra, si potrà decidere di chiamare un elicottero per l’esfiltrazione. Per la prima volta in assoluto, i contenuti post-lancio per la modalità saranno gratuiti, così da permettere a tutti di poter continuare la storyline di Zombies.

Insomma, Activision ce la sta mettendo tutta per riportare in alto il suo storico franchise e, al momento, con Zombies sembra stia seguendo la giusta direzione. Ovviamente, solo il tempo ce lo dirà e attualmente si dovrà aspettare il 13 novembre, data d’uscita di Call of Duty Black Ops Cold War, per poter giudicare al cento per cento l’esperienza. Ovviamente, GamesVillage seguirà il titolo sia prima che dopo l’uscita, così da aggiornarvi in ogni momento su uno dei titoli più attesi dell’anno. Intanto, qui sotto potrete visionare il lungo video presentativo.