VALORANT Radiant Cup: ecco gli streamer protagonisti

Sponsorizzata dalla Vodafone e con il supporto di MKTG e PG Esports, si dà il via alla VALORANT Radiant Cup. Primo Invitational italiano dedicato al titolo targato Riot Games, si terà il 3 e 4 ottobre in diretta sul canale Twitch di PG Esports.

I protagonisti saranno Pow3r, Stermy, Hal e Lomba che regaleranno agli appassionati una competizione con alto tasso di spettacolarità.

Il programma è ricco e prevede i giocatori divisi in quattro squadre dove durante la prima giornata del torneo, si sfideranno in gruppo al meglio della singola partita, Single Round Robin.

Nel secondo giorno invece, i team verranno posizionati in base alla classifica precedente per competere in un bracket ad eliminazione diretta. Passando poi alle semifinali sempre giocate al meglio della singola partita, le quali determineranno le squadre che avranno l’opportunità di fronteggiarsi alla finale.

Durante quest’ultima, i team dovranno dare il loro meglio in una sfida al meglio di tre partite.

La VALORANT Radiant Cup è un progetto promosso da Vodafone, la quale si conferma essere un riferimento negli Esport e nell’offrire ai giocatori le migliori esperienze possibili.

VALORANT si sta riconfermando un successo siccome attualmente rientra nella top 10 dei titoli più guardati su Twitch. La sua ascesa è iniziata dal primo giorno di Closed Beta, dove ha ottenuto 34 milioni di ore guardate in un singolo giorno e oltrepassato il picco di 1.7 milioni di spettatori contemporanei.

Solamente nel corso dei due mesi del periodo di testing della beta di VALORANT, una media di quasi 3 milioni di giocatori ha effettuato l’accesso al titolo ogni giorno.