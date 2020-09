Spacestation Gaming collabora con SteelSeries

L’organizzazione di sport Spacestation Gaming ha annunciato una partnership con il produttore di periferiche di gioco SteelSeries. L’organizzazione si unisce a una lunga lista di partner SteelSeries che include il due volte vincitore di The International OG , FaZe Clan e il vincitore del campionato mondiale di League of Legends 2019 FunPlus Phoenix .

I termini della partnership non sono stati divulgati.

Spacestation Gaming è nota come una delle poche organizzazioni di Esport ad aver issato un trofeo del Campionato del mondo nel 2020. L’organizzazione ha vinto il finale di stagione di Rainbow Six Siege , il Six Invitational, all’inizio dell’anno prima dei blocchi COVID-19 e delle restrizioni di viaggio fissate in tutto il mondo. Recentemente, l’organizzazione è stata selezionata come uno dei 10 team a ricevere lo stato di Livello 1 nel programma di condivisione delle entrate di Rainbow Six Siege recentemente rinnovato. Spacestation Gaming ha anche accordi di partnership con il marchio di abbigliamento Champion , B&H e Scuf Gaming .