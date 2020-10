Marvel’s Spider-Man Remastered mostrato per la prima volta, cambiato il volto di Peter Parker

Marvel’s Spider-Man Remastered, ovvero la versione rimasterizzata dell’omonimo titolo per PlayStation 4 realizzato da Insomniac Games, è stato finalmente mostrato per la prima volta in esecuzione su PlayStation 5 dal team di sviluppo e da Sony Interactive Entertainment.Di seguito i dettagli diffusi dal team tramite il PlayStation Blog.

Si tratta di una vera e propria rimasterizzazione di nuova generazione del gioco, in cui il team di sviluppo ha perfezionato e aggiornato il gioco sotto ogni aspetto, dai contenuti alle tecnologie, oltre ad attingere alle nuove risorse introdotte da PlayStation 5 per arricchire il titolo di caratteristiche inedite, tra cui tre costumi aggiuntivi. La novità più grossa però riguarda il personaggio di Peter Parker.

“Per garantire la migliore esperienza possibile ai giocatori della serie Marvel’s Spider-Man di nuova generazione, abbiamo scelto un altro volto per Peter Parker. È stato un piacere lavorare con John Bubniak nel gioco originale, ma per PS5 ci siamo rivolti a Ben Jordan, che riteniamo più adatto a valorizzare le sessioni di facial capture svolte dall’attore Yuri Lowenthal. Nel gioco le fattezze di Ben sono straordinarie ed esaltano a pieno le movenze di Yuri.”



Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, il gioco offrirà un frame rate più elevato in modalità ad alte prestazioni, per un’esperienza a 60 fps! Preparatevi a rivivere l’inizio della saga di Marvel’s Spider-Man in una veste completamente nuova. Inoltre, tra le altre funzionalità PlayStation di nuova generazione, troviamo i caricamenti semi-istantanei (tranquilli, potrete riattivare le simpatiche animazioni d’attesa dei viaggi veloci, se vorrete), l’audio 3D per cuffie compatibili e il rivoluzionario feedback aptico del controller DualSense. Inoltre, troverete tutte le nuove opzioni della modalità foto messe a punto per Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, come la possibilità di aggiungere fonti di luce alla scena o cambiare costume dopo lo scatto!

Detto questo, come ci si procura Marvel’s Spider-Man Remastered? Come accennavamo prima, è incluso in Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition. Di seguito sono elencate tutte le opzioni disponibili, insieme ai bonus pre-ordine previsti. La Standard Edition di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sarà disponibile in formato fisico e digitale su console PS4 e PS5, a un prezzo consigliato di 59.99 euro.

La versione PS4 di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales permette di effettuare l’aggiornamento gratuito alla Standard Edition per PS5. Chi possiede la Standard Edition per PS5 (ottenuta previo acquisto o aggiornamento) può effettuare il download a pagamento di Marvel’s Spider-Man Remastered direttamente dal menu di gioco. Su console PS5, inoltre, è disponibile Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, che include un codice voucher per il download di Marvel’s Spider-Man Remastered. È in vendita a 79.99 euro.