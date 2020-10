Super Mario Bros.35: il nuovo titolo è disponibile nell’eShop

Super Mario Bros.35 è finalmente disponibile. L’ultimo gioco di battle royale basato sul famoso idraulico, è un remix multiplayer dell’originale Super Mario Bros. I fan vorranno trarne vantaggio il prima possibile, poiché Super Mario Bros.35 sarà disponibile per un limitato periodo di tempo nel Nintendo eShop. In questo nuovo titolo, i giocatori devono correre fino al traguardo sfidandosi online. Si ha la possibilità di ostacolare i propri avversari utilizzando degli oggetti che dovranno schivare e superare per arrivare primi al traguardo. Ciò che rende entusiasmante il titolo è la presenza del tempo limitato per poter tagliare il traguardo.

Come la collezione Super Mario 3D All-Stars , già uscito nelle scorse settimane, il nuovo titolo multiplayer online è una delle poche celebrazioni del 35 ° anniversario di Super Mario . Sulla pagina Twitter ufficiale, Nintendo ha dichiarato che Super Mario Bros.35 è ora disponibile per il download gratuito per chiunque abbia un abbonamento Switch Online. La data di uscita ufficiale giapponese è l’1 ottobre 2020.

Potete trovare il sito ufficiale qui.