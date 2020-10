N26 e PayTipper abilitano diversi tipi di pagamento da smartphone

N26 ha implementato nuovi servizi di pagamento per andare sempre più incontro alle esigenze dei clienti italiani. Dopo il lancio di CASH26, la funzionalità che permette di versare e prelevare contante direttamente all’interno dei 580 punti vendita Pam Panorama o Penny Market convenzionati, arriva una lunga lista di nuove funzionalità di pagamento specificamente pensate per il mercato italiano.

Da settembre è attiva la collaborazione con PayTipper, l’istituto di pagamento di Enel X e parte dell’ecosistema dei nuovi servizi finanziari di Enel X Financial Services, con cui N26 offre ai propri clienti la possibilità di effettuare il pagamento di bollettini postali, MAV/ RAV e PagoPA e Bollo Auto in pochi istanti e direttamente dall’app. Grazie alla partnership, verranno testate le funzionalità di questi nuovi servizi e il relativo utilizzo da parte dei clienti italiani, per poi migliorare l’esperienza utente, integrando in futuro i servizi di pagamento di PayTipper direttamente nel conto di N26.

Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale.