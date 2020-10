Cyberpunk 2077: nuovo trailer con Keanu Reeves

Mancano meno di due mesi ormai al lancio sul mercato dell’attesissimo Cyberpunk 2077, ultima fatica del celebrato studio polacco CD Projekt RED, e l’hype sta ormai arrivando alle stelle. Così, in occasione della prima gara delle NBA Finals tra i Los Angeles Lakers e i Miami Heat che si è giocata la scorsa notte, è stato trasmesso un nuovo trailer dell’RPG con la voce narrante di Keanu Reeves pronta a invitare i giocatori a un’avventura senza precedenti a Night City.

In realtà molte delle scene incluse in questo nuovo filmato erano già state più o meno viste, a parte gli ultimi secondi del video, nel quale si può ammirare il protagonista, V, mentre spara dal sedile del guidatore di una hypercar.

Cyberpunk 2077 arriverà il prossimo 19 novembre, e CD Projekt RED ha confermato che non ci saranno ulteriori ritardi sulla data di rilascio del suo nuovo RPG. Ma questa decisione avrà certamente un costo: recentemente infatti, lo staff al lavoro sul titolo ha ricevuto una mail interna che annunciava la necessità di lavorare 6 giorni a settimana fino alla data di rilascio per rispettare questa stretta tabella di marcia. Adam Badowski, presidente di CD Projekt RED, ha comunque confermato che tutto lo staff riceverà il 10% dei ricavi del titolo, come è del resto politica della compagnia.

Nei giorni scorsi, l’ultimo episodio del Night City Wire ci aveva dato la possibilità di scoprire in modo più approfondito la città che sarà teatro del gioco, oltre a rivelare nuovi particolari sulle gang che la popolano.

Non resta dunque che attendere con ansia il 19 novembre, quando Cyberpunk 2077 uscirà per PlayStation4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC e Google Stadia.