Twitch: arriva il servizio Soundtrack

Nelle ultime ore, la nota piattaforma di trasmissioni in streaming Twitch ha annunciato l’arrivo di un nuovo tool per i creator, sviluppato nell’ultimo anno: Soundtrack. Questo servizio permette di fruire di una moltitudine di canzoni di diversi artisti, senza doversi preoccupare di infrangere il copyright sui diritti d’autore.

Dalla musica elettronica e dance della playlist “SoundPls”, ai ritmi lo-fi della playlist “Beats To Stream To” la libreria di Soundtrack ha un’ampia gamma di generi e artisti, tra cui: Above & Beyond, Mxmtoon, Porter Robinson, RAC, SwuM e molti altri.

Le playlist e le stazioni sono curate dallo staff di Twitch che si occupa dei contenuti musicali e da streamer e partner del settore selezionati, per assicurarsi che qualsiasi tipo di musica sia alla portata dei creator semplicemente premendo play. Il team che cura la selezione musicale amplierà regolarmente l’offerta, con nuove playlist e stazioni.