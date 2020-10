ASTRO Gaming lancia l’A03 In-Ear Monitor

ASTRO Gaming, leader negli accessori da gaming, annuncia oggi un’aggiunta alla sua famiglia di dispositivi audio da gaming, l’A03 In-Ear Monitor (IEM).

Progettato specificatamente per il gaming da Mobile e da Console, l’A03 IEM si differenzia dai tradizionali earbuds grazie ai due driver separati in ogni auricolare. Un driver è dedicato ai bassi, mentre l’altro è specificatamente dedicato a medi e alti. Avendo questa importante caratteristica, potrà assicurare un’esperienza audio super performante con un profondo range sonoro, potendo mettere in risalto ogni dettaglio dell’ambiente di gioco e separando chiaramente la chat vocale

l’A03 IEM garantisce la compatibilità con le console Xbox, PlayStation e Nintendo Switch, oltre che con PC, dispositivi Mobile, tablet e l’Astro MixAmp Pro TR.