Supermassive Games: c’è un nuovo progetto in cantiere?

Lo studio di sviluppo inglese Supermassive Games ha qualcosa in mente. Dopo il successo del survival-horror Until Dawn, datato ormai 2015, e nonostante l’attuale impegno nello sviluppo dell’ambiziosa The Dark Pictures Anthology (qui l’anteprima del primo titolo della serie, Man of Medan), attraverso il proprio sito ufficiale, l’azienda ha annunciato di cercare personale per un nuovo progetto ancora non annunciato, e privo di titolo.

Alcuni dettagli però si possono carpire: nella descrizione si specifica che il gioco avrà “un combattimento mutevole e coinvolgente in tempo reale”, sia a mani nude che con vari tipi di armi. Supermassive Games sta dunque cercando personale con esperienza nella creazione e nel design di scene di combattimento e di IA capaci di adattarsi a queste. Inoltre, dal momento che, a quanto sembra, il nuovo e misterioso titolo, sarà multipiattaforma, è richiesta esperienza nello sviluppo di giochi per PlayStation 4, Xbox One e PC. Tra l’altro, Supermassive Games ha stipulato lo scorso luglio una partnership con Google Stadia, ed è quindi possibile che il nuovo progetto possa essere in qualche modo legato a questa collaborazione.

Ad ogni modo, per il tipo di richieste dello sviluppatore, sembra che si tratterà di qualcosa di diverso rispetto ai giochi della serie di The Dark Pictures, che si caratterizzano per essere degli action-adventure horror basati sulle scelte dei giocatori. Per il momento quindi non resta che aspettare di avere nuovi dettagli, e intanto prepararsi all’arrivo di The Dark Pictures Anthology: Little Hope, secondo capitolo della serie, in uscita il prossimo 30 ottobre.