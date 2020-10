Witch Spring 3: data di uscita rimandata al 17 Dicembre

Il primo titolo che sarà pubblicato da Studio Artdink, nuova costituzione marchio “G Choice” sarà un RPG intitolato Witch Spring 3 Re Fine The Story of the Marionette Witch Eirudy, per Nintendo Switch. L’edizione fisica includerà una copia del gioco, “Complete Soundtrack CD”, ” Witch Spring 3 Concept & Art Book” e una scatola di montaggio. Witch Spring 3 Re: Fine è una versione migliorata del gioco iOS e Android rilasciato nell’ottobre 2017.

Eirudy, una strega sfuggita alla “caccia alle streghe” di un esercito e dei suoi guerrieri, vive da sola nascosta nel profondo di una foresta remota . Una strega solitaria i cui unici amici erano bambole senza parole, incontra un giorno un giovane avventuroso di nome Adrian nella grotta della foresta, mettendo in moto gli ingranaggi di un grande destino che determinerà il futuro dell’umanità.

Gli elementi aggiornati includono:

Grafica dei personaggi completamente aggiornata dal designer originale, così come l’aggiunta di nuove immagini e costumi dell’evento. Dai modelli 3D al suono, ogni elemento è stato completamente ridefinito.

Per la prima volta nella serie, le voci fuori campo dei personaggi di un cast di talentuosi doppiatori danno vita a un totale di 50 personaggi .

. Oltre a tutti i contenuti di aggiornamento dalla versione per smartphone, sono stati aggiunti eventi originali esclusivi della versione Switch. I fan della serie possono aspettarsi sorprendenti apparizioni dei personaggi.

Doveva essere lanciato in digitale in tutto il mondo il 3 dicembre per 2.980 yen, così come fisicamente in Giappone per 3.980 yen. L’editore G Choice (Studio Artdink) e lo sviluppatore Kiwi Walks hanno ritardato Witch Spring 3 Re: Fine The Story of the Marionette Witch Eirudy al 17 dicembre per ulteriori miglioramenti della qualità.

Puoi trovare il Sito Ufficiale qui.