PlayStation: nuovi trailer dal China Hero Project

Si è tenuta ieri l’edizione 2020 China Hero Project, l’iniziativa di Sony Interactive Entertainment dedicato a tutti gli sviluppatori cinesi, e ai titoli per PlayStation sui quali stanno lavorando. Anche se non c’è stata alcuna presentazione vera e propria, l’evento non è stato povero, e sono stati ben sette i giochi che hanno mostrato un nuovo trailer.

Tra di essi però, purtroppo, non c’era Lost Soul Aside, uno dei titoli fondativi del progetto sul quale non è stato rilasciato alcun aggiornamento. Anche se il suo creatore, Yang Bing, aveva affermato all’inizio dell’anno che il suo obiettivo era di lanciare il titolo sul mercato entro il 2020, la pandemia da Covid-19 e la seconda assenza consecutiva dal China Hero Project lasciano temere un nuovo ritardo.

Va ricordato che, nonostante Sony aiuti gli sviluppatori del China Hero Project con i loro progetti, i titoli non sono esclusive: Lost Soul Aside, per esempio, è stato confermato soltanto come esclusiva temporale, mentre altri titoli, tra cui Hardcore Mecha, Boundary e F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, sono già approdati su altre piattaforme.

Ma ecco tutti i trailer che sono stati mostrati ieri durante l’evento:

Hardcore Mecha: Gurren Lagan DLC. Il nuovo aggiornamento di Hardcore Mecha inserisce nel gioco i protagonisti del celebre anime Tengen Toppa Gurren Lagan.

In Nightmare. Il platoform annunciato durante l’evento dello scorso anno, si mostra in un nuovo gameplay.

Convallaria. Nuovo trailer gameplay anche per il battle royale online per PlayStation 4 di Loong Force.

Evotinction. Spikewave Games sorprende con un gameplay dal titolo Escape from Genie Activation Hub.

Boundary. Un trailer anche per l’FPS a gravità zero nello spazio profondo (disponibile anche su Steam

ANNO: Mutationem. L’action-adventure cyberpunk di ThinkingStars ci mostra un altro gameplay.