Marvel’s Spider-Man Remastered: fan divisi sul recast di Peter Parker

Marvel’s Spider-Man Remastered, versione rimasterizzata e adattata alla next-gen del titolo che ha conquistato tutti su PlayStation 4, è stato da poco mostrato, e ha già generato un vero e proprio uragano di polemiche intorno alla Insomniac Games. Il motivo? La scelta fatta dalla software house di cambiare il volto di Peter Parker, operando il recast dell’attore.

Nell’originale infatti lo spararagnatele era interpretato dall’attore John Bubniak (noto per i suoi ruoli in serie tv come Barry e Girls) e aveva la voce di Yuri Lowenthal (doppiatore estremamente prolifico e voce inglese, tra gli altri, di Sasuke Uchiha nel franchise di Naruto). Ma in questa versione rimasterizzata, Insomniac ha scelto di sostituire Bubniak con l’emergente Ben Jordan. Una scelta che la casa di sviluppo ha motivato con un comunicato, ringraziando anche Bubniak per il lavoro svolto in passato:

“È stato un piacere lavorare con John Bubniak nel gioco originale, ma per PS5 ci siamo rivolti a Ban Jordan, che riteniamo più adatto a valorizzare le sessioni di facial capture svolte dall’attore Yuri Lowenthal.”



Una scelta pratica dunque, fatta per regalare maggiore fluidità al volto di Peter Parker su una console, come PlayStation 5, la cui grafica garantirà una definizione molto più alta rispetto a PlayStation 4. Ma questa spiegazione non ha convinto il fandom, e ha scatenato moltissime critiche: anche se qualcuno apprezza il cambiamento, affermando che il viso più giovane di Jordan si avvicini maggiormente all’età di Peter Parker nel gioco (23 anni), mentre John Bubniak sembrava più maturo, la maggior parte dei fan si è rivoltata, disapprovando la scelta di Insomniac e manifestando il proprio malcontento sui social (a volte anche con clip del gioco originale usate in maniera molto creativa), arrivando addirittura ad offendere il team di sviluppo e costringendo Bryan Intihar, direttore creativo di Insomniac, ad intervenire sulla polemica con un tweet a difesa dello studio.

Non è mancato poi chi ha voluto sottolineare la straordinaria somiglianza tra il nuovo volto del Peter Parker videoludico e l’attore Tom Holland, che ha interpretato (e continuerà a farlo, grazie ai suoi stessi sforzi, almeno per un altro film) Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe:

Tom Holland Hom Tolland pic.twitter.com/AVNuyoojSe — Smart Alec (@_TheSmartAlec) September 30, 2020

A spegnere, si spera, in modo brillante e ironico la polemica è stato però Yuri Lowenthal. La voce di Peter Parker anche in questo Marvel’s Spider-Man Remastered ha condiviso un tweet in cui non solo conferma che la scelta sia avvenuta per favorire un migliore match tra il viso e la sua facial capture, ma si “addossa” anche tutta la colpa, invitando i fan a criticare il suo cranio: