The Angry Video Game Nerd: esce per Console e PC

The Angry Video Game Nerd verrà lanciato per Switch e PC tramite Steam il 30 ottobre con un nuovo titolo che unisce il primo e il secondo capitolo della serie. In seguito il titolo arriverà anche PlayStation 4 e Xbox One, hanno annunciato l’editore Screenwave Media e lo sviluppatore FreakZone Games. Di seguito una descrizione del gioco :

The Angry Video Game Nerd è stato risucchiato in Game Land! Sta a te guidarlo attraverso tre mondi di gioco retrò terribili e insidiosi! Questo è il modo definitivo per giocare alla serie. The Angry Video Game Nerd I e II Deluxe offre entrambi i giochi d’azione, remixati e riequilibrati, più un capitolo finale completamente nuovo e mai visto.

Di seguito mostriamo alcune caratteristiche principali dei titoli:

Grafica migliorata – Sperimenta la bellezza a 8 bit in un modo completamente nuovo!

– Sperimenta la bellezza a in un modo completamente nuovo! Design dei livelli e opzioni di difficoltà migliorati – Entrambi i giochi sono molto difficili , per questo nelle difficoltà Normale e Facile avrai a disposizione vite infinite , per poter fare tutti i tentativi di cui hai bisogno per vincere la sfida. I design dei livelli sono stati migliorati. Se ti piace giocare utilizzando vite limitate puoi selezionare “ Old School ” dal menu .

– Entrambi i giochi sono , per questo nelle avrai a disposizione , per poter fare di cui hai bisogno per vincere la sfida. I sono stati migliorati. Se ti piace giocare utilizzando puoi selezionare “ ” dal . Miglioramenti della qualità della vita – Rigenerazione più rapida, più slot di salvataggio, opzioni di accessibilità e altro ancora significa che chiunque può accettare la sfida.

– Rigenerazione più rapida, più slot di salvataggio, opzioni di accessibilità e altro ancora significa che chiunque può accettare la sfida. Nuovo capitolo, completamento della storia – Il gioco avrà un finale a sorpresa epico. Per poterlo sbloccare dovrai riuscire nell’impresa di finire entrambi i titoli.

Trovi la pagina ufficiale qui.