Fnatic ha annunciato una partnership con Hisense

La celebre organizzazione Esports londinese dei Fnatic ha annunciato l’inizio di una partnership pluriennale con la società cinese produttrice di beni elettronici Hisense. Nello specifico, l’accordo comprende in una collaborazione da entrambe le parti nella produzione di nuovi prodotti e nella stesura delle loro recensioni.

Oltre che con i Fnatic, Hisense era già entrata nel mondo degli sport elettronici in precedenza. Precisamente, nel 2017 la corporazione divenne il fornitore esclusivo di TV per gli Evil Geniuses. L’alleanza con quest’ultima associazione inglese, quindi, corona la seconda entrata dell’azienda asiatica all’interno del mercato non endemico.

Noi di GamesVillage.it, come sempre, siamo entusiasti nel vedere come il mondo degli Esports stia acquisendo sempre più valore.