Poco C3 sarà rivelato a inzio ottobre

Arriva un’importante annuncio da parte di Poco: Il Poco C3 sarà presentato martedì prossimo in India e sarà dotato di tre o quattro fotocamere posteriori.

👀3️⃣, the next #GameChang3r from POCO is arriving on 6th October @ 12PM on @Flipkart.

Know more: https://t.co/FgindDwGMo

3👁️👁️👁️ RTs & we'll giveaway 1 #POCOC3 to a lucky winner. pic.twitter.com/Coec2qqd3o

— POCO India #POCOC3 (@IndiaPOCO) October 1, 2020