Overwatch League: i team regaleranno il gioco

Ottime notizie per gli amanti del noto sparatutto in prima persona Overwatch. A quanto pare, sarà possibile ottenere una copia del titolo gratuitamente grazie agli sfidanti della competizione principale dell’opera interattiva. Parliamo della Overwatch League. Ovviamente, i fan della fruizione sicuramente già avranno una key ma prenderne un’atra di certo non farà male a nessuno.

Jon Spector, il vice presidente del torneo, ha confermato nella giornata di oggi la promozione a tempo limitato. In pratica, tutti e 20 i partecipanti dello show offriranno Token ed una copia senza dover pagare. Sfortunatamente, non sono stati rivelati ulteriori dettagli, ma come lo stesso Spector consiglia, vi invitiamo di continuare a seguire il suo profilo Twitter per ulteriori aggiornamenti.

We’re working with @PlayOverwatch and all of our franchises at the league to give away PC copies of the game and League Tokens to fans in limited quantities and for a limited time. Teams will be going live with their promotions soon, make sure to follow them for more details!

— Jon Spector (@Spex_J) October 1, 2020