ROCCAT: annunciati i prodotti disponibili da ottobre

ROCCAT, azienda leader nel settore delle periferiche da gioco, annuncia oggi che e cuffie da gaming PC della serie Elo saranno disponibili in tutto il mondo presso i rivenditori autorizzati a partire da domenica 4 ottobre 2020. Le cuffie Elo offrono ai giocatori PC la perfetta unione tra il design e l’innovazione di ROCCAT e le esclusive tecnologie, unite all’invidiabile expertise nel mondo gaming, di Turtle Beach. Tre i modelli di cuffie Elo tra cui scegliere: le Elo Air, cuffie wireless surround al prezzo di 99,99€, le Elo 7.1 USB surround al prezzo di 69,99€, e le Elo X Stereo al prezzo di 49,99€. Tutti e tre i modelli sono dotati di feature di livello superiore, pensate per il comfort, come i cuscinetti in memory foam dotati di tecnologia glasses-friendly ProSpecs di Turtle Beach, archetto flottante in metallo, potenti speaker da 50mm e microfono ad alta sensibilità TruSpeak™ di Turtle Beach. Le Elo Air e le 7.1 USB dispongono del 7.1 surround sound, di Monitoraggio Variabile del Microfono e del sistema di illuminazione intelligente di ROCCAT, l’AIMO. Le Elo Air, inoltre, sono dotate del Superhuman Hearing di Turtle Beach, settaggi sonori per un vantaggio competitivo.

Domenica 4 ottobre segna inoltre il lancio dell’enorme mousepad Sense AIMO XXL. Il popolare mousepad di ROCCAT, il Sense AIMO, diventa ‘large’ con la versione XXL andando ad unirsi alla famiglia di prodotti dotati di AIMO, per un eco sistema di illuminazione più grande e ancora migliore. Il Sense AIMO XXL sarà disponibile presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 59,99€. Inoltre, l’ultimissima aggiunta alle tastiere della serie Vulcan, la nuova Vulcan TKL, tastiera senza tastierino numerico e versione compatta della tastiera meccanica Vulcan, progettata sia per i tasti Titan Linear che per i Titan Tactile, sarà disponibile nei negozi a partire dal 30 ottobre al prezzo di 129,99€.