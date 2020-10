Idris Elba sarà il protagonista del thriller Beast

Secondo Deadline il vincitore del Golden Globe Idris Elba (Luther, Beasts of No Nation, Thor: Ragnarok) sarà il protagonista di Beast, un thriller di sopravvivenza di prossima uscita prodotto dalla Universal Pictures con Baltasar Kormákur (2 Guns, The Deep, Jar City) alla regia.

Basata su un’idea originale di Jaime Primak-Sullivan, la sceneggiatura sarà scritta da Ryan Engle (Rampage, The Commuter, Non-Stop). I dettagli della trama di Beast sono minimi, sappiamo solo che avrà qualcosa di simile a Paradise Beach – Dentro L’incubo del 2016, ma invece degli squali, apparentemente sarà un leone ad essere coinvolto come antagonista centrale di Idris Elba.

Will Packer e James Lopez saranno produttori attraverso il loro banner Will Packer Productions. Kormákur produrrà tramite i suoi RVK Studios con Primak-Sullivan come produttore esecutivo. Matt Reilly, vicepresidente esecutivo della produzione della Universal, insieme al direttore creativo Tony Ducret supervisioneranno il film per conto dello studio.

Beast segnerà il secondo progetto tra Packer, Lopez, Primak-Sullivan ed Engle dopo che il gruppo ha collaborato al Breaking In 2018, con Gabrielle Union e diretto da James McTeigue da una sceneggiatura scritta da Engle da una storia di Primak-Sullivan. Vi terremo sicuramente aggiornati per ulteriori dettagli che sicuramente arriveranno nel prossimo futuro, nel frattempo potete scoprire tutte le novità su film e serie tv nella nostra sezione Movies.