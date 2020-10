Samsung annuncia il progetto Volontari digitali per Bergamo Aiuta

Dal 15 di ottobre 2020 sarà attivo il numero verde 800 694 926 (dal lunedì al venerdì ore 10-12 e 16-18), tramite il quale la popolazione over 65 residente a Bergamo potrà richiedere consigli tecnici e suggerimenti sull’utilizzo dei dispositivi elettronici grazie al supporto diretto di operatori volontari.

Nel progetto sono coinvolti volontari del Comune di Bergamo, adeguatamente formati dagli esperti di Samsung Electronics Italia attraverso un corso mirato ad acquisire le competenze necessarie per fornire assistenza e formazione sulla tecnologia alla popolazione più anziana, e Cesvi, organizzazione umanitaria che opera da 35 anni in Italia e nel mondo, che scende in campo ancora una volta a sostegno degli anziani della città.

Samsung Electronics Italia, durante il periodo di lockdown, ha attivato un progetto analogo nella città di Milano tramite il quale, con l’ausilio di 130 volontari, ha fornito alla popolazione over 65 alcuni consigli tecnici e suggerimenti per mettersi in contatto “a distanza” con i propri famigliari attraverso l’uso della tecnologia.

Il coordinamento del progetto sarà curato da Cesvi che già nei mesi di emergenza sanitaria ha attivato, oltre che una gara di solidarietà che ha permesso la fornitura di dispositivi di sicurezza e attrezzature mediche urgenti agli Ospedali di Bergamo, anche un intervento di assistenza a domicilio per fornire supporto alla popolazione over 65 in collaborazione con il Comune di Bergamo e altre realtà del terzo settore locale. I volontari del Comune di Bergamo, rispondendo alle chiamate in entrata al Numero Verde, fornito da Professional Link, accompagneranno all’alfabetizzazione digitale gli anziani. Tramite lo stesso numero si potrà anche chiedere la possibilità di accedere a giornate di formazione gratuita condotte dai volontari del Comune di Bergamo e dedicate allo studio degli strumenti informatici di base. Nel dettaglio, sono previsti moduli formativi su social media, video call, spesa on-line, prenotazioni attraverso sportelli telematici.