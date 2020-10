Re:Zero: il monologo di Echidna è stato realizzato in una sola sessione

L’anime di Re:Zero – Starting Life in Another World, ispirato alla serie di light novel di Tappei Nagatsuki e Shinichiro Otsuka, ha iniziato lo scorso luglio la trasmissione della seconda, attesissima stagione. L’opera ha riscosso davvero molti consensi e procede a grandi passi verso il midseason finale, prima di interrompersi, per riprendere poi le trasmissioni nel gennaio 2021.

Ma il creatore della serie, Tappei Nagatsuki, ha voluto condividere con i fan un retroscena davvero interessante dell’anime. Nell’episodio 12 della seconda stagione (o episodio 37 se preferite), il personaggio di Echidna tiene un lungo monologo di quasi due minuti. Bene, secondo quanto dice Nagatsuki nel suo tweet, tutta questa lunga sequenza è stata registrata in un unico ciak. Tanto è servito a Maaya Sakamoto, che presta la voce a Echidna, per realizzare un discorso che la produzione ha ritenuto immediatamente perfetto.

“Oh giusto! Dimenticavo di dire una cosa! Echidna ha fatto un lungo discorso che è stato approvato dopo una sola registrazione. Maaya Sakamoto sei troppo forte. Mi prostro a te in adorazione”

Davvero una prestazione eccezionale quella della Sakamoto, che ha dalla sua un lungo e prestigioso curriculum come doppiatrice anime. Tra i suoi ruoli più noti figurano infatti quello di Hitomi Kanzaki ne I cieli di Escaflowne, di Haruhi Fujioka in Ouran High School Host Club, di Ciel Phantomhive in Black Butler, e poi ancora Shinobu Oshino in Monogatari, Merlin in The Seven Deadly Sins, Shiki Ryogi nella serie di film The Garden of Sinners e infine la parte di Ruler in Fate/Apocrypha.

Prevista inizialmente per l’aprile 2020, la seconda stagione di Re:Zero – Starting Life in Another World è stata successivamente divisa in due parti, e ritardata all’8 luglio. La prima stagione da 25 episodi era invece stata trasmessa nel 2016, per essere poi riportata sui teleschermi all’inizio del 2020, con un nuovo montaggio e scene inedite. L’anime è disponibile sul sito di streaming Crunchyroll.