The CW blocca le produzioni di film e serie tv

La produzione degli spettacoli di The CW con sede a Vancouver tra cui Riverdale, Batwoman, Nancy Drew e Streghe è stata interrotta a causa di ritardi nell’elaborazione dei test COVID-19 nella Columbia Britannica. Riverdale e Batwoman sono prodotti dalla Warner Bros. Television; Nancy Drew e Streghe sono invece CBS TV Studios.

Anche i Disney TV Studios hanno messo in pausa il programma della ABC di David E. Kelley “Big Sky” a causa degli stessi problemi. Secondo Variety anche le riprese di The Mysterious Benedict Society della Disney, un adattamento di Hulu dei romanzi per giovani adulti più venduti, sono bloccate.

Si presume che le interruzioni delle riprese siano temporanee. Secondo una fonte, esiste un’unica società di laboratorio autorizzata a supervisionare i test sul coronavirus e la società sta dando la priorità alle scuole, che hanno riaperto nella provincia, e alle attività locali.

In ritardo anche la produzione di The Flash, Legends of Tomorrow e Supergirl di The CW, che avrebbero dovuto iniziare le riprese questa settimana. Poiché la Columbia Britannica ha gestito bene il contenimento del coronavirus, la provincia è stata aperta alla produzione a giugno. Ora ci sono dozzine di film e programmi televisivi che vengono girati a Vancouver, o in procinto di farlo, il che incentiva la Vancouver Film Commission a risolvere questo problema. Il commissario non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Vi terremo aggiornati!