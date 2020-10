Tsukiuta the Animation 2: presto l’adattamento manga

La maggior parte delle volte, ci ritroviamo a parlare di manga che ricevono un adattamento anime, ma Tsukiuta the Animation 2, per essere un po’ anticonformista, ha deciso di seguire il percorso inverso. Esattamente come il precedente Tsukiuta the Animation, infatti, è stato annunciato, sull’account Twitter ufficiale, che la nuova stagione dell’anime ispirato a sua volta a una serie di CD musicali, riceverà un adattamento manga.

Anime assolutamente unico nel suo genere, Tsukiuta the Animation 2 ruota intorno alla rivalità tra due gruppi musicali, entrambi composti da sei giovani ragazzi, che sono però ognuno la versione antropomorfa di un mese dell’anno. E così Kakeru Shiwasu (Dicembre), Hajime Mutsuki (Gennaio), Koi Kisaragi (Febbraio), Haru Yayoi (Marzo); Arata Uduki (Aprile) e Aoi Satsuki (Maggio) compongono i Six Gravity, mentre Rui Minaduki (Giugno), Kai Fuduki (Luglio), You Haduki (Agosto), Yoru Nagatsuki (Settembre), Iku Kannaduki (Ottobre) e Shun Shimotsuki (Novembre) sono i Procellarum.

La seconda stagione, prodotta dallo studio Children’s Playground Entertainment con la regia di Yukio Nishimoto, gli script di Natsuko Takahashi e il character design di Michinori Chiba e Ai Yokoyama (che adatteranno il precedente lavoro di Jiku), conterà sul ritorno del cast originale, con nomi come Toshiki Masuda (One-Punch Man, My Hero Academia), il famoso cantante Shouta Aoi, Wataru Hatano (Soul Eater Not!, Holly e Benji), Kensho Ono (JoJo Bizarre Adventures e soprattutto voce giapponese di Harry Potter), e tanti altri ancora. Inizialmente prevista per il 2019, la serie è stata rimandata per ben tre volte: in un primo tempo all’aprile 2020, poi al luglio 2020 e infine al 7 ottobre 2020.

Il manga, che sarà serializzato sulla rivista Monthly Comic Zero-Sum dell’editore Ichijinsha, sarà curato da Aiko Kotori (autore anche del primo adattamento cartaceo) e verrà pubblicato a partire dal 28 ottobre.