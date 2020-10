The Haunting of Bly Manor: nuovi poster con i titoli degli episodi

Mancano solo pochi giorni alla prima di The Haunting of Bly Manor di Netflix e, per aiutare a mantenere viva l’attesa, l’account Twitter ufficiale dello show ha deciso di condividere una serie di poster spettrali che rivelano i titoli di ogni episodio. Il seguito del successo a sorpresa The Haunting of Hill House del maestro dell’horror Mike Flanagan, mantiene Flanagan come showrunner ma racconta una storia completamente nuova con un nuovo cast di personaggi.

La serie di nove episodi è un adattamento del romanzo gotico di Henry James The Turn of the Screw, su una governante assunta per prendersi cura di due bambini piccoli in un maniero di campagna in Inghilterra talmente terrificante da arrivare a credere che la casa sia infestata dai fantasmi. Detto questo, malgrado l’adattamento di Flanagan di The Haunting of Hill House di Shirley Jackson sia un’indicazione, lo spettacolo si prenderà delle libertà sostanziali con la storia originale di James.

I trailer finora usciti sono stati sensibilmente inquietanti e vaghi, promettendo fantasmi senza rivelare troppo della storia. Inoltre, il cast di Bly Manor riunisce gli attori di Hill House Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Henry Thomas e Kate Siegel, che è solo un altro motivo in più per divorare l’intera stagione nell’istante in cui sarà disponibile la prossima settimana. The Haunting of Bly Manor debutterà su Netflix venerdì 9 ottobre.

“Dal creatore di The Haunting of Hill House Mike Flanagan arriva The Haunting of Bly Manor, il prossimo attesissimo capitolo della serie antologica The Haunting, ambientato nell’Inghilterra degli anni ’80. Dopo la tragica morte di una ragazza alla pari, Henry Wingrave (Henry Thomas) assume una giovane tata americana (Victoria Pedretti) per prendersi cura dei due nipoti rimasti orfani (Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth) che risiedono a Bly Manor con lo chef della tenuta Owen (Rahul Kohli), il giardiniere Jamie (Amelia Eve) e la governante, la signora Grose ( T’Nia Miller). Ma non tutto è come sembra al maniero, e secoli di oscuri segreti di amore e perdita attendono di essere portati alla luce in questa agghiacciante storia d’amore gotica. A Bly Manor, morto non significa andato via per sempre”