The Quintessential Quintuplets: la seconda stagione sarà completata prima dell’esordio

Il lavoro che sta dietro la realizzazione di un anime, si sa, è infinito, e spesso può succedere che le puntate di una stagione non siano ancora tutte pronte quando scocca l’ora X e la programmazione deve cominciare. Ma per la seconda stagione di The Quintessential Quintuplets non sarà così, almeno a sentire Tensho, capo animatore e fondatore di Bibury Animation Studio, che si occupa della realizzazione dell’anime.

Attraverso un tweet infatti, Tensho (al secolo Motoki Tanaka), ha voluto rassicurare i fan del celebre anime, adattamento del manga romantico di Negi Haruba, preoccupati dell’impatto che il perdurare della pandemia da Covid-19 potrebbe ancora avere sulla produzione della serie animata.

The Quintessential Quintuplets infatti è già andata incontro a un primo rinvio, e la sua data di debutto è stata spostata dall’ottobre 2020 al gennaio 2021, proprio a causa del coronavirus. Questa è stata solo una delle problematiche che hanno afflitto la produzione della seconda stagione dell’anime, che si è infatti ritrovato a cambiare studio d’animazione, con Bibury Animation Studio che si è sostituito a Tezuka Productions. La serie comunque, questa la rassicurazione di Tensho, sarà completata prima della data della premiere.

Il regista Kaori dirigerà la seconda stagione al posto di Satoshi Kuwabara, mentre Keiichiro Ochi tornerà a curare gli script, e il character design sarà di Masato Katsumata. Il cast della prima stagione farà invece ritorno per prestare di nuovo la voce ai protagonisti. Yoshitsugu Matsuoka (High School DxD, Akame ga Kill, Puella Magi Madoka Magica) sarà ancora una volta Futaro Uesugi, mentre le cinque gemelle Nakano avranno le voci di Kana Hanazawa (Ichika), Ayana Taketatsu (Nino), Miku Ito (Miku), Ayane Sakura (Yotsuba) e Inori Minase (Itsuki).

Prepariamoci dunque a tornare al fianco di Futaro per scoprire quale delle cinque gemelle diventerà sua moglie!