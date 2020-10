CORSAIR rivela la tastiera K100 RGB

CORSAIR, azienda leader nel settore dell’informatica, ha rivelato l’arrivo della nuovissima tastiera meccanica K100 RGB. L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale della società. Il design della periferica è interamente in alluminio.

Inoltre, è possibile scegliere tra gli switch Cherry MX Speed oppure i CORSAIR OPX. La differenza tra le due opzioni è che la prima si concentra di più sulle performance, dato che riduce l’input, mentre la seconda è dedicata a tutti gli amanti dell’RGB. In dotazione verrà anche fornito un comodo poggiapolsi, che ridurrà esponenzialmente la fatica dei fruitori.

Il prezzo della nuova tastiera K100 RGB è di 249,99 euro ed è possibile acquistarla dal sito ufficiale della corporazione o dai rivenditori autorizzati.

Introducing CORSAIR K100 RGB, our most advanced keyboard yet!

🏎️ AXON tech delivers inputs faster

⌨️ PBT double-shot keycaps

👍 Magnetic cushioned palm rest

🌈 44 lighting zones @ top & sides

📹 G Keys with Stream Deck support

⭕ iCUE Control Wheel

