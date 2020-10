Grounded: nuovo aggiornamento disponibile adesso

Nelle ultime ore, Obsidian Entertainment ha pubblicato un nuovo aggiornamento per il suo titolo survival sandbox Grounded. L’update mira all’aggiunta di numerosi contenuti e strumenti vari. Fra questi abbiamo la Teleferica, la quale permette viaggi più rapidi da una parte all’altra del giardino e, inoltre vi sarà una nuova zona chiamata Frankenline. Nella zona della Siepe ci saranno nuovi contenuti, incluso un nuovo laboratorio.

La nuova Ruota Girevole permette di creare le Teleferiche e, in più, potranno essere trovati dei Segni. Con Halloween ormai dietro l’angolo, Obsidian Entertainment ha voluto inserire nuovi contenuti a tema come la zona dedicata a Jack-o-Lantern e il Mais Caramellato. Piccoli bilanciamenti sono stati apportati alle Formiche Soldato, le quali hanno una maggiore pool di vita e danno aumentato.

Non terminano qui i bilanciamenti, però. Difatti, anche la maggior parte delle armature bloccheranno più danni e tutte le armi sono state riviste sotto ogni aspetto, dal danno alla durabilità e fino al costo della stamina. Qui è possibile leggere il patchlog, mentre vi ricordiamo che Grounded è attualmente disponibile su PC tramite Steam e Xbox Game Pass e tramite il programma Xbox Game Preview su Xbox One e ancora in fase di Accesso Anticipato. Per i prossimi aggiornamenti, tornate a farci visita e, qualora non l’aveste già fatto, date pure un’occhiata alla nostra recensione.